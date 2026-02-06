C’è tempo fino al 31 marzo per richiedere la borsa di studio nazionale destinata agli studenti delle scuole superiori per l’anno scolastico 2025/2026. Un contributo pensato per sostenere il diritto allo studio e alleggerire, almeno in parte, il peso delle spese scolastiche sulle famiglie con redditi più bassi. Possono presentare domanda gli studenti residenti nel comune di Oristano iscritti e frequentanti una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, appartenenti a nuclei familiari con un Isee non superiore a 14.650 euro.

La procedura è interamente telematica e va inoltrata attraverso il portale dei servizi scolastici comunali, dal genitore, dal tutore legale o dallo stesso studente se maggiorenne. Il Comune procederà poi a trasmettere l’elenco degli aventi diritto alla Regione che stilerà una graduatoria unica regionale. L’ordine seguirà il valore Isee crescente e, in caso di parità, verrà premiata l’età anagrafica più bassa. I nominativi ammessi saranno poi inviati al Ministero dell’Istruzione che definirà modalità e tempi di erogazione.

L’importo della borsa è fissato in 200 euro per ciascun beneficiario. Per chi avesse bisogno di assistenza nella compilazione della domanda restano a disposizione i servizi di Informacittà e gli uffici comunali competenti.

© Riproduzione riservata