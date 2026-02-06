Oristano, borsa di studio per le scuole superiori: domande entro il 31 marzoUn contributo per sostenere il diritto allo studio e alleggerire il peso sulle spalle delle famiglie con redditi più bassi
C’è tempo fino al 31 marzo per richiedere la borsa di studio nazionale destinata agli studenti delle scuole superiori per l’anno scolastico 2025/2026. Un contributo pensato per sostenere il diritto allo studio e alleggerire, almeno in parte, il peso delle spese scolastiche sulle famiglie con redditi più bassi. Possono presentare domanda gli studenti residenti nel comune di Oristano iscritti e frequentanti una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, appartenenti a nuclei familiari con un Isee non superiore a 14.650 euro.
La procedura è interamente telematica e va inoltrata attraverso il portale dei servizi scolastici comunali, dal genitore, dal tutore legale o dallo stesso studente se maggiorenne. Il Comune procederà poi a trasmettere l’elenco degli aventi diritto alla Regione che stilerà una graduatoria unica regionale. L’ordine seguirà il valore Isee crescente e, in caso di parità, verrà premiata l’età anagrafica più bassa. I nominativi ammessi saranno poi inviati al Ministero dell’Istruzione che definirà modalità e tempi di erogazione.
L’importo della borsa è fissato in 200 euro per ciascun beneficiario. Per chi avesse bisogno di assistenza nella compilazione della domanda restano a disposizione i servizi di Informacittà e gli uffici comunali competenti.