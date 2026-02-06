L'obiettivo è discutere sulla salute mentale, coinvolgendo tutti gli attori che, con ruoli e compiti

diversi – operatori sanitari, familiari, associazioni – si occupano di questo tema. Si terrà lunedì 9 febbraio, alle 18, nella sala del Centro Servizi Culturali Unla (via Carpaccio 9) di Oristano, “Agorài”, il nuovo incontro promosso dal Centro di Salute Mentale (Csm) di Oristano ed aperto a tutta la popolazione, in particolare alle associazioni e agli enti del terzo settore impegnati in questo campo. “Agorài”, dal greco “piazze”, è un’iniziativa itinerante che vuole

portare nelle piazze, appunto, negli spazi pubblici, al di fuori degli ambienti istituzionalmente deputati alla cura, la discussione sulla salute mentale. “Agorài – spiegano gli organizzatori - è un progetto che nasce dal desiderio di far incontrare persone, associazioni ed enti del territorio che si occupano di salute mentale, per conoscersi, ascoltarsi e progettare insieme. Attraverso un ciclo di incontri comunitari, Agorài vuole diventare uno spazio fisico e relazionale, aperto e accogliente, dove ciascuno possa sentirsi parte attiva, su un piano di pari dignità. Un luogo in cui condividere esperienze, bisogni, idee e buone pratiche, e da cui far nascere dialogo, collaborazione e nuove iniziative.

Agorài è uno spazio da abitare insieme, per trasformare l’incontro in relazione e la relazione in cura. Invitiamo caldamente le associazioni, gli enti del terzo settore e tutti i soggetti interessati a partecipare, a presentarsi alla comunità e a contribuire alla costruzione di reti sociali naturali di cura, capaci di sostenere le persone e rafforzare il tessuto umano del territorio”.

