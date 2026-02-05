Ha preso il via oggi uno dei carnevali più irriverenti e identitari della Sardegna.

Si è celebrato infatti Gioggia Laldaggiolu, il tradizionale giovedì grasso che ha aperto ufficialmente il Carrasegare ’Osincu 2026. Una festa popolare unica nel suo genere, scanzonata e profondamente legata alla spontaneità, dove gruppi mascherati hanno girato per le vie con strumenti improvvisati, coperchi, pentole, dando vita a un rito antico che conserva tutta la sua forza simbolica. La sfilata ha identificato il cuore più autentico del carnevale bosano con un’esplosione di rumore, ironia e libertà che coinvolge tutte le generazioni e segna l’inizio delle settimane di festa.

L’atmosfera del Carrasegare proseguirà sabato 7 dalle 16 nel centro storico con la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, altro appuntamento clou molto atteso, sempre sabato ma alle 10,30 nella sala del Consiglio comunale, sarà presentata ufficialmente la grande kermesse carnevalesca.

il Interverranno il sindaco Alfonso Marras, l’assessore al Turismo e Attività produttive Marco Francesco Mannu, il presidente dell’Associazione Culturale Karrasegare ’Osinku, Giampietro Deriu, insieme al direttivo, e la consulente dell’assessorato regionale al Turismo Rossana Podda. Un appuntamento importante che svelerà nel dettaglio il cartellone di uno dei carnevali più originali e partecipati dell’isola.

