“L’Isola che sogna il ritorno dei bambini”: è il titolo dello speciale demografia che, domani, sarà in omaggio con L’Unione Sarda. «La Sardegna ha il più basso tasso di natalità d’Europa, sfiora addirittura il record mondiale», scrive nell’editorale il vicedirettore Giulio Zasso. «Eppure», aggiunge, «l’inversione di tendenza non è un miraggio. Servono però le condizioni per restare, tornare, mettere radici».

La voce degli esperti, le tabelle statistiche, le analisi socio-economiche.

