Una settimana di studio, lingua e creatività fuori dall’aula. Trentadue studenti del Liceo artistico “C. Contini” di Oristano partecipano a uno stage linguistico a Bristol, accompagnati dalla docente Bernadette Serra. Un’esperienza formativa che unisce il potenziamento dell’inglese a un percorso culturale fortemente legato all’arte e al linguaggio visivo.

Il progetto, intitolato “Non solo arte”, prevede la frequenza di un corso presso la ILC School, istituto accreditato dal British Council, affiancata da un’immersione quotidiana nel contesto urbano. Bristol è infatti una delle capitali europee della street art ed è universalmente conosciuta come la città di Banksy. Murales, installazioni e spazi creativi contemporanei convivono con un ricco patrimonio architettonico, offrendo continui spunti di osservazione e studio.

Lo stage consente agli studenti di mettere in pratica la lingua inglese in situazioni reali, trasformando la città in un laboratorio a cielo aperto. Dalle lezioni in aula alle visite tra gallerie, quartieri creativi e architetture storiche, ogni attività diventa occasione di apprendimento integrato. Un’esperienza che rafforza le competenze linguistiche, amplia gli orizzonti culturali e valorizza l’indirizzo artistico del Contini in una dimensione internazionale concreta e stimolante.

