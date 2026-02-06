Dopo mesi di attese, stop politici e un confronto mai davvero arrivato a sintesi, la Zona a traffico limitato nel centro storico di Oristano rientra ufficialmente nella fase operativa. Il cronoprogramma è stato riattivato e, questa volta, con indicazioni precise.

«Giovedì prossimo si inizierà con la sostituzione della segnaletica verticale esistente e con l’installazione dei nuovi cartelli laddove necessario», spiega l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu. Un passaggio preliminare che accompagna il completamento dell’intero impianto Ztl. «A marzo siamo pronti a partire», chiarisce Cuccu, indicando una finestra temporale che segna una netta accelerazione dopo lo stallo dell’autunno.

Parallelamente procede il lavoro sul fronte tecnologico. «Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno inviato un sollecito a Enel per l’attivazione dei due quadri elettrici ai quali saranno collegate le telecamere», aggiunge l’assessore. I dispositivi controlleranno sei varchi, già individuati, con ingressi e uscite differenziati nelle principali vie del centro storico.

Un altro nodo fondamentale, però, è già stato sciolto. «I pass sono già stati distribuiti a chi ne ha fatto richiesta», precisa Cuccu. «Alla fine gli aventi diritto saranno circa 350», circa un terzo rispetto a quelli in circolazione negli ultimi anni, a conferma dell’obiettivo di riduzione del traffico veicolare. Per chi possiede ancora il vecchio pass «farà fede la registrazione sull’app attraverso il numero di targa dell’auto», con un sistema ormai interamente digitalizzato.

Resta sullo sfondo il percorso politico, che si era bruscamente interrotto a novembre dopo un vertice tra il sindaco Massimiliano Sanna e i partiti di maggioranza, anche alla luce delle critiche sollevate da un gruppo di residenti e commercianti del centro. Un confronto rimasto senza tappe pubbliche e senza tempi certi. Ora, però, la macchina tecnica ha ripreso a muoversi. E con l’obiettivo di partire a marzo (con un periodo di tolleranza), la Ztl torna a essere una scadenza imminente, non più una decisione rinviata.

© Riproduzione riservata