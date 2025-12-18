Sono 380 le istanze ammesse al contributo previsto dalla borsa di studio regionale per l’anno scolastico 2024/2025. Il Comune ha approvato in via definitiva l’elenco dei beneficiari e degli esclusi nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio. Il contributo ha un valore unitario di 300 euro. Accanto a questo intervento, è stato previsto anche un contributo integrativo: quattro studenti, idonei ma non beneficiari della borsa nazionale, riceveranno una borsa sostitutiva da 200 euro ciascuno. L’importo complessivo da erogare supera i 114 mila euro, interamente coperti dalle risorse regionali assegnate al Comune di Oristano.

Nel complesso, le domande pervenute sono state 444. Al termine dell’istruttoria, aggiornata anche dopo la fase dei ricorsi, 64 richieste non sono state accolte. In 63 casi l’esclusione è legata al fatto che gli studenti risultano già beneficiari della borsa di studio nazionale 2024/2025, condizione incompatibile con l’erogazione del contributo regionale per lo stesso anno. Un’ulteriore istanza è stata invece respinta per assenza dei requisiti previsti dal bando.

Gli studenti che hanno presentato domanda possono consultare gli elenchi nominativi presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico del Comune di Oristano (palazzo Scolopi - Piano terra), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

