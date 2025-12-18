Il servizio di raccolta differenziata a Oristano cambia assetto nei giorni che precedono Natale e Capodanno, per compensare lo stop totale previsto giovedì 25 dicembre e giovedì 1° gennaio, quando non verrà effettuato alcun ritiro dei rifiuti. Per evitare accumuli e disagi, il calendario è stato rimodulato anticipando alcune frazioni nelle giornate immediatamente precedenti alle festività.

Martedì 23 dicembre, nelle zone della città interessate dalla raccolta dell’umido e della carta e cartone, il servizio si svolgerà regolarmente secondo il calendario ordinario. Nella stessa giornata, però, per la zona B verrà anticipata anche la raccolta di plastica e lattine, che normalmente sarebbe prevista per il giorno di Natale. Sempre il 23 dicembre, nella frazione di Silì, il vetro sarà ritirato in anticipo rispetto al passaggio festivo del 25 dicembre, così da garantire continuità al servizio.

Uno schema analogo è previsto nella settimana di Capodanno. Martedì 30 dicembre la raccolta dell’umido nella zona B e quella della carta e cartone nella zona A seguiranno il calendario consueto, ma anche in questo caso plastica e lattine nella zona B verranno anticipate rispetto al 1° gennaio. Nella stessa giornata, a Silì, è previsto l’anticipo della raccolta del vetro, che non potrà essere effettuata nel giorno di Capodanno.

L’Assessorato all’Ambiente invita i cittadini a prestare attenzione a queste variazioni e a rispettare scrupolosamente le giornate di esposizione. Un comportamento corretto diventa fondamentale durante le feste, quando l’aumento dei rifiuti rischia di mettere sotto pressione il servizio e il decoro urbano della città.

