Sabato 20 dicembre, a partire dalle 18.30, il Museo Santeru festeggia il suo primo anno di apertura al pubblico.

Dopo decenni di attività rivolta alla ricerca sul campo con scavi archeologici, allo studio dei materiali e, più in generale, all'analisi del sistema insediativo del territorio, un anno fa il museo Santeru ha aperto le porte con una mostra temporanea di reperti archeologici. Durante l'anno trascorso sono state numerose le attività che hanno animato le sue sale e il suo suggestivo giardino: dai concerti alle proiezioni di cortometraggi, da attività per bambini all'innovativa applicazione dell'intelligenza artificiale fino ad eventi “al buio” con l’utilizzo della sezione tattile. Numerosi ospiti hanno tenuto conferenze, raccontando di archeologia, storia e non solo, ma ancora più numerosi sono i progetti che il Museo Civico di San Vero Milis ha in serbo per il prossimo anno.

"Il 20 dicembre, infatti - spiega la direttrice del museo Santeru, Barbara Panico - oltre a ripercorrere tutto quello che è stato svolto in questo primo anno di apertura e illustrare i risultati ottenuti, verranno illustrati i prossimi appuntamenti e soprattutto gli ambiziosi progetti per il futuro, che risultano piuttosto numerosi. Durante la serata sarà inoltre possibile per tutti provare l'esperienza immersiva del visore con realtà virtuale messo a disposizione dalla Coop Ampsicora, partner del progetto Sinis Your Secret experience in Sardinia". Per l'occasione saranno presenti gli archeologi Maura Vargiu e Alfonso Stiglitz.

