C’è il posto per accogliere fino a trenta bambini, ma si comincia con dieci. Il Comune di Laconi scende in campo per sfidare lo spopolamento e il problema delle poche nascite nelle aree interne dell’Isola. Come? Inaugurando il nuovo asilo nido. Un nuovo e importante servizio sia per le famiglie del territorio ma anche per i paesi limitrofi: taglio del nastro martedì prossimo, 23 dicembre, alle 16. 30. L’asilo è stato allestito nei locali della ex scuola secondaria di I grado, in via Pertini.

“Si tratta di un nuovo spazio dedicato alla crescita, al gioco e al benessere dei più piccoli - spiega il primo cittadino di Laconi, Salvatore Argiolas - L’attivazione del servizio risponde certamente alle numerose richieste pervenute e, pertanto, rappresenta un importante traguardo per la comunità e un investimento concreto nel futuro dei bambini e delle famiglie dell’intero territorio. Il 23 dicembre ci sarà il tradizionale taglio del nastro e un momento convivale di incontro con le famiglie e il personale educativo”. La gestione dell’asilo sarà affidata alla cooperativa Su Pippiu, che ha vinto il bando.

