Tutto è pronto a Siapiccia per l’evento intitolato “Natale a Siapiccia”. L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre, a partire dalle 17, negli spazi del Centro Sociale di via Gramsci. Nel corso del pomeriggio saranno tante le sorprese dedicate ai partecipanti di tutte le età. Prevista, infatti, animazione natalizia, cioccolata calda, pop corn, le tradizionali castagna arrosto e la presenza di Babbo Natale. L'evento, aperto alla partecipazione di tutti, è organizzato dalla Pro loco del paese.

