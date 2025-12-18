Sono tre i provvedimenti di rilievo approvati all’unanimità dal Consiglio Provinciale di Oristano, presieduto da Paolo Pireddu.

Con la quinta variazione al programma triennale dei lavori pubblici, si punta ad opere di riqualificazione e efficientamento energetico nell’edificio di via Lepanto e interventi negli istituti superiori “Mossa” e “De Castro” A Bosa proseguirà invece la bonifica dall’amianto all’Istituto Agrario di Santa Maria Montresta, finanziata con 209 mila euro dalla Regione. In tema di edilizia scolastica Il consigliere Renzo Ponti ha richiamato l’esigenza di un ammodernamento complessivo delle scuole, mentre il vicepresidente Claudio Pinna ha annunciato un tavolo tecnico sugli interventi ISCOL@.

Sull’aggiornamento del piano triennale degli acquisti e servizi, comprende spese per energia, pulizie, disinfestazione e gasolio.

La consigliera Laura Celletti ha chiesto al riguardo chiarimenti sull’affidamento esterno della disinfestazione. Il presidente Pireddu ha ribadito la necessità del supporto di ditte private per garantire tempestività, specie nelle emergenze notturne.

Infine, la ratifica di un decreto presidenziale ha destinato fondi aggiuntivi a indennizzi per danni da fauna selvatica con 63 pratiche già liquidate su 73. Parte delle risorse sarà impiegata nella lotta alla West Nile Disease, con l’acquisto di un drone per attività antilarvale nelle zone paludose.

