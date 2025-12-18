La scuola media di via Trieste si fa bella. Per intervenire sull’edificio scolastico il Comune di Cabras è risultato beneficiario, nel secondo semestre del 2025, di ben tre misure di intervento finanziario, per un importo complessivo pari a 3 milioni 221 mila euro. Con i tre lotti di lavori, sarà possibile realizzare la completa riqualificazione della scuola. Il primo lotto di lavori ammonta a 136.000 euro ed è già stato realizzato nei mesi di ottobre e novembre per interventi a carattere d’urgenza. La scuola presentava, infatti, gravi infiltrazioni d’acqua, per cui il Comune ha proceduto all’impermeabilizzazione di tutte le superfici di copertura piane dell’edificio, al ripristino dei paramenti murari interni deteriorati, nonché alla posa di nuove scossaline in alluminio e dei discendenti per lo scarico delle acque piovane. Il secondo lotto ammonta a 2,5 milioni di euro ed è finanziato nell’ambito del bando del programma regionale “Transizione verde – Obiettivo specifico: promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”.

L’intervento del Comune rientra tra i 40 progetti finanziati a livello regionale, su circa 200 proposte presentate in tutta la Sardegna. Nei primi mesi del 2026 saranno avviate le procedure di gara per un ampio intervento di risanamento e ammodernamento dell’edificio, che migliorerà le prestazioni energetiche e il comfort per gli studenti, riducendo in modo significativo consumi ed emissioni. Nel dettaglio, il progetto prevede il risanamento e la coibentazione di circa 2.200 metri quadrati di superfici verticali, con l’obiettivo di migliorare l’isolamento termico e la durabilità delle strutture; la realizzazione di una copertura a falde, che consentirà maggiori prestazioni energetiche e una più efficiente installazione degli impianti fotovoltaici; la sostituzione di 115 infissi con nuovi serramenti ad alte prestazioni termiche e acustiche; il rinnovo completo dell’impianto di climatizzazione, con sistemi a espansione diretta di ultima generazione negli uffici; l’adeguamento e il rifacimento integrale dell’impianto elettrico e di illuminazione, con l’introduzione di sensori di presenza e di luminosità per la riduzione degli sprechi energetici, nonché la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti fluorescenti con nuovi apparecchi a led. Il terzo lotto di lavori, per ulteriori 585.000 euro, è finanziato nell’ambito del bando del Programma Fondo Sviluppo e Coesione: si provvederà alla sostituzione dell’intera recinzione esterna del plesso scolastico, alla rifunzionalizzazione degli spazi esterni e al completo rinnovamento dell’impianto antincendio. “I finanziamenti ottenuti ci consentono di riqualificare un edificio che ha ormai cinquant'anni di vita e farlo diventare un esempio di decoro, bellezza, efficienza e sostenibilità” - dichiara il sindaco Andrea Abis “La struttura - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Enrico Giordano - presenta una configurazione complessa, articolata in diversi corpi edilizi, e gli interventi previsti richiederanno un’attenta pianificazione per la realizzazione delle opere e la frequentazione della scuola con tempi adeguati a garantire la massima efficacia del progetto. Si tratta di un lavoro impegnativo, ma che consentirà di elevare in modo significativo il valore architettonico e funzionale dell’edificio, restituendo alla comunità una scuola moderna e pienamente efficiente”.

© Riproduzione riservata