Terminati i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, ha riaperto al pubblico nella nuova veste l’ufficio postale di Sagama. Anche nel centro della Planargia, l’iniziativa di Poste Italiane era finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sediee ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione così come in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, si è proceduto alla realizzazione di uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, all’inserimento di nuovi arredi progettati per agevolare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

"In un contesto generale in cui in molte realtà periferiche si assiste a una progressiva riduzione dell’offerta dei servizi,- si legge in una nora dell'azienda- Poste Italiane non solo mantiene la sua capillarità ma rafforza la propria presenza investendo nel futuro del territorio con progetti, interventi e iniziative concrete finalizzate a valorizzare le comunità meno densamente abitate per un’Italia più inclusiva, connessa e vicina ai bisogni di ogni cittadino e di ogni comunità.

Anche a Sagama, l' ufficio postale non è stato rinnovato solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche

in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in 74 uffici postali della provincia di Oristano, sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, 15 diversi certificati anagrafici ed è

possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto.

L’ufficio postale di Sagama è aperto con il consueto orario il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

