Strade chiuse, varchi, percorsi obbligati e controlli serrati: per il concerto di Capodanno che porterà Fedez in piazza Roma, Oristano mette in campo un dispositivo di sicurezza articolato, pensato per gestire in sicurezza l’arrivo di migliaia di persone nel cuore della città.

Il piano è stato definito in Prefettura, durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Salvatore Angieri, con la partecipazione del sindaco, delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, dell’Areus e della Pro Loco, che cura l’organizzazione dell’evento. L’obiettivo condiviso è la massima tutela dell’incolumità pubblica.

Il fulcro del sistema saranno i varchi di accesso a piazza Roma, sul modello già sperimentato per la Sartiglia. L’area del concerto potrà ospitare fino a 4.400 spettatori, con ingressi contingentati e monitorati tramite contapersone. Ai varchi opereranno 24 addetti alla sicurezza, a carico della Pro Loco. Previsto anche un dispositivo sanitario dedicato, con la possibile attivazione di un punto di soccorso avanzato, e un rafforzamento dei servizi di vigilanza, con la Polizia locale in prima linea insieme alle altre forze di polizia.

A completare il quadro, le ordinanze sindacali: stop ai superalcolici dalle 18, divieto di vendita di bevande in vetro e lattina e bando totale di botti e fuochi d’artificio. Nell’area del concerto saranno consentite solo bottiglie di plastica senza tappo.

Sul fronte della viabilità, il piano operativo scatterà il 31 dicembre dalle 18. L’area attorno a piazza Roma sarà chiusa al traffico con new jersey e transenne, con limitazioni sugli assi principali di accesso e percorsi dedicati ai mezzi di soccorso sempre garantiti. Per il pubblico sono state individuate aree di sosta diffuse per oltre 4.700 posti auto, con modifiche ai percorsi del trasporto pubblico locale.

Una città che per una notte cambia assetto, per tenere insieme festa e sicurezza.

