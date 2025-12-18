Sarà un ricco weekend di appuntamenti a coinvolgere le comunità di Baressa e Albagiara.

A Baressa, per il cartellone di appuntamenti natalizi organizzato da Comune e associazioni “Natale 2025 Insieme – Dicembre in Festa”, venerdì 19, dalle 16 alle 18, un laboratorio creativo nei locali della Biblioteca. Sabato 20, negli spazi dell’oratorio il “Giropizza”, mentre domenica 21 dicembre, alle 16.30, sempre in biblioteca, la presentazione del libro “L’Onda nera” di Giacomo Pisano; segue alle 17, alla Casa di Riposo, il flash mob e i “Tenores” di Orosei e, alle 18.45, nell’ex scuola materna, il concerto di Natale con l’Associazione Musicale Alerese. Lunedì 22, alle 16, nell’ex scuola materna, un momento dedicato ai bambini, con giochi, spettacolo e divertimento.

Ad Albagiara, la magia natalizia arriva grazie alle iniziative di Pro loco e Comune. Sabato 20, alle 15.30, i “Mercatini di Natale”, musica e castagnata nella casa museo. Programma che prevede alle 16 l’animazione per i bambini, alle 17.30 i canti natalizi curati dai cori di Albagiara e Assolo e, alle 18, il dj set. Domenica 21 dicembre, dalle 10.30, il festival letterario “Pedras e Sonus: le parole incontrano la musica”, sostenuto dal Consorzio Due Giare. Nel corso della mattinata, alle 11, libri e reading al centro sociale e, alle 12 in parrocchia, concerto dei Tenores di Orosei e Zoe Pia.

