Oltre 51 chili di hashish, suddivisi in circa cento panetti accuratamente confezionati in involucri di plastica e occultati all’interno di un bidone interrato sotto una grande quercia: è quanto hanno scoperto ieri i carabinieri nelle campagne di Bari Sardo.

La droga, posta sotto sequestro, una volta immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 220mila euro.

La scoperta arriva nell’ambito degli approfondimenti investigativi, realizzati sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, nell’ambito dell’operazione “Termine”, che all’inizio del mese aveva portato all’esecuzione di decine di provvedimenti cautelari e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti e armi da guerra.

