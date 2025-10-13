Aveva un coltello in tasca. Un minorenne di Tortolì si è presentato così sugli spalti del Fra Locci per assistere al derby d’Ogliastra fra Tortolì e Lanusei.

Ieri pomeriggio, nel corso di un controllo a campione predisposto dagli agenti del commissariato di Tortolì diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola, il giovane è stato sorpreso nell’area riservata al tifo più acceso della squadra rossoblù.

È subito scattata la denuncia per detenzione e porto abusivo di armi. Il ragazzo, che è stato allontanato dagli agenti, rischia anche il Daspo. Se il questore di Nuoro dovesse emettere il provvedimento, al minore verrebbe vietato l’accesso a tutte le strutture sportive nazionali e internazionali, sia come semplice spettatore che come atleta, per un determinato periodo, comunque non inferiore a un anno.

Provvedimento parallelo all’aspetto giudiziario: dovrà spiegare al magistrato il motivo della detenzione dell’arma. Durante i controlli sono stati sequestrati anche diversi fumogeni. Al netto della denuncia, per tutta la durata dell'incontro - per la cronaca terminato 1-1 - sugli spalti si è respirato un sano clima sportivo fra due tifoserie da sempre rivali.

