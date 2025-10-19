Reduce dal secondo posto al tredicesimo Rally Terra Sarda, la Skoda Fabia Rs del campione finlandese Emil Lindholm è stata centrata in pieno da una Kawasaki Z750.

L’incidente è accaduto intorno alle 16 di oggi lungo via Tirso, nel quartiere di Zunturinu, mentre l’auto da corsa era in trasferimento da via Monsignor Virgilio verso il parco chiuso allestito per l’occasione in piazza Rinascita. Da accertare l’esatta dinamica dello scontro, alla cui origine ci sarebbe stata una mancata precedenza. Sta di fatto che la moto è piombata sulla fiancata della Skoda e il centauro, un 23enne di Girasole, è stato sbalzato sull’asfalto. Il giovane è stato subito soccorso e con l’ambulanza medicalizzata trasportato, in codice rosso, all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Lamentava dolori addominali. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Tortolì.

