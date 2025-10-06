La terra gli sarà lieve. Come si conviene agli uomini che hanno lottato, combattuto. E vinto. Anche senza strafare. Seui oggi ha detto addio a Totore Usai, sindaco per due legislature. Comunista.

Si è spento nella sua casa nel cuore del paese a 91 anni. Nato a il 30 aprile 1934, è stato emigrato in Germania negli anni a cavallo tra i Cinquanta e Sessanta.

Primo segretario della sezione del Pci Antonio Gramsci di Seui, consigliere comunale di minoranza per varie legislature.

Diventò sindaco nel giugno del 1980 e restò in carica sino al 1990. Due consiliature intense, contraddistinte da grandi battaglie.

Un punto sempre all’ordine del giorno nella sua agenda politica: la difesa dei più deboli e delle zone interne. Senza sconti e senza tentennamenti. Da autentico omini ’e cabbali, come si definiscono tra il Gennarentu e la foce del Flumendosa gli uomini di grande valore. Lo piangono i familiari e la gente che gli ha voluto bene. Domani pomeriggio alle 16 i funerali a Seui.

