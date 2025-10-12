l’incidente
Tortolì, Panda contro Audi in via Macomer: ferita una donnaSul posto Vigili del fuoco, 118 e carabinieri
La squadra 11A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tortolì è intervenuta nel pomeriggio per un incidente stradale in via Macomer.
Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda ha impattato contro un’Audi A1.
Ad avere la peggio la conducente dell’Audi, estratta dal veicolo dal personale dei Vigili del fuoco e trasferita in ospedale dagli operatori del 118.
Sul posto anche i carabinieri di Lanusei per i rilievi di legge.
