Maxi operazione antidroga in Sardegna: i nomi di indagati e arrestatiNel fascicolo della Dda di Cagliari 76 presunti componenti di due gruppi criminali che hanno agito nell’Isola
Sono 76 gli indagati nell’ambito dell’operazione Termine, condotta dalla Dda di Cagliari, che ha smantellato un’imponente rete di narcotraffico in Sardegna, colpendo due gruppi criminali. I provvedimenti notificati all’alba da 400 carabinieri sono stati 71.
Tra gli indagati anche Mino Marongiu, freddato in piazza ad Arzana. Per quel delitto era stato arrestato, dopo un lungo periodo di latitanza, Sandro Arzu, morto suicida in carcere: cinquanta indagati sono finiti in carcere, nove ai domiciliari, per tre sono scattati obblighi e divieti di dimora. Altri nove sono stati invitati a rendere interrogatorio, atto finalizzato alla valutazione di ulteriori posizioni in ossequio alle disposizioni della recente normativa “Nordio”.
I nomi degli indagati*
*(in neretto gli arrestati in carcere, in corsivo gli arrestati ai domiciliari)
Agnese Rossano, 1968, Assemini
Alla Rexhep, 1996, Novara
Ballocco Gianluca, 1970, Iglesias
Baltolu Lucio, 1961, Alà Dei Sardi
Bilancetta Nicola, 1976, Cabras
Brazzu Christian, 1996, Piscinas
Busonera Francesco Antonio, 1973, Iglesias
Cabras Nicola, 1974, Iglesias
Caddeo Armando, 1976, Calasetta
Calliku Elton, 1984, Carmignano di Brenta
Carracoi Davide, 1974, Bari Sardo
Carrusci Cristina, 1992, Cagliari
Caschili Palmiro, 1966, Sant’Anna Arresi
Casiddu Maria Assunta, 1989, Ittiri
Casu Luigi, 1967, Cagliari
Concu Andrea, 1968, Iglesias
Contini Debora, 1991, Tortolì
Cualbu Federico, 1976, Girasole
Cuccu Efisio Riccardo, 1967, Iglesias
Cui Roberto, 1960, Sant’Anna Arresi
Deidda Simone, 1979, Quartu Sant’Elena
El Kahloun Maldonado Reduan, 1988, Ceuta
Ferru Bernardino, 1965, Sestu
Floris Manlio, 1971, Sanluri
Fonnesu Massimo, 1966, Decimomannu
Fresu Paolo, 1991, Olbia
Garau Tommy, 1983, Sardara
Hushi Klinton, 1994, Cascina
Innocenti Raffaele, 1961, Fonni
Kasa Romario, 1994, Cascina
Lai Emanuele, 1989, Piscinas
Lecis Basilio, 1964, Sestu
Locci Gian Paolo, 1968, Bari Sardo
Loddo Paolo, 1970, Iglesias
Loi Silvio, 1993, Girasole
Loni Davide, 1965, Iglesias
Macis Andrea, 1987, Sardara
Manca Daniele, 1985, Ittiri
Mariani Alessandro, 1971, Altopascio
Marongiu Nicola Antonio, 2004, Arzana
Marongiu Vincenzo Beniamino (deceduto), 1972, Arzana
Mrishaj Arjan, 1976, Pioltello
Muca Soni, 1998, Pisa
Mura Massimiliano, 1977, Iglesias
Murgia Carmelo, 1967, Sant’Anna Arresi
Murreddu Sebastiano, 1951, Orune
Murroni Giuseppino, 1985, Olbia
Murtati Leonard, 1986, senza fissa dimora
Muscheri Luca, 1974, Iglesias
Orrù Antonio, 1990, Lunamatrona
Pala Sebastiano, 1964, Nuoro
Pibia Alessandro, 1987, Decimoputzu
Pillittu Andrea, 1977, Serramanna
Pinna Antonello, 1973, Terralba
Pinna Pietro, 1984, Oschiri
Piras Valeria, 1990, Carbonia
Podda Nicola, 1994, Decimoputzu
Porcu Giorgio, 1969, Sant’Antioco
Ruggeri Cristina, 1971, Monserrato
Sanna Daniele, 1983, Decimoputzu
Scalas Diego, 1977, Assemini
Scano Antonio, 1973, Iglesias
Scano Marco, 1983, Oliena
Scano Matteo, 1997, Sestu
Sechi Giulio, 1944, Tortolì
Sibiriu Roberto, 1984, Villaperuccio
Sitzia Giueppe, 1976, Oliena
Spano Efisio, 1968, Monserrato
Stafa Endrit, 1991, Santa Croce sull’Arno
Stafa Ervin, 1981, Santa Croce sull’Arno
Sulas Roberto, 1958, Porto Azzurro
Tuvoni Francesco, 1968, Budoni
Uccheddu Niazio, 1966, Teulada
Usai Graziano, 1976, Arzana
Vracar Predrag, 1977, Monserrato
Xhuti Dhimitri, 1981, attualmente detenuto a Uta
