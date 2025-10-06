Sono 76 gli indagati nell’ambito dell’operazione Termine, condotta dalla Dda di Cagliari, che ha smantellato un’imponente rete di narcotraffico in Sardegna, colpendo due gruppi criminali. I provvedimenti notificati all’alba da 400 carabinieri sono stati 71.

Tra gli indagati anche Mino Marongiu, freddato in piazza ad Arzana. Per quel delitto era stato arrestato, dopo un lungo periodo di latitanza, Sandro Arzu, morto suicida in carcere: cinquanta indagati sono finiti in carcere, nove ai domiciliari, per tre sono scattati obblighi e divieti di dimora. Altri nove sono stati invitati a rendere interrogatorio, atto finalizzato alla valutazione di ulteriori posizioni in ossequio alle disposizioni della recente normativa “Nordio”.

I nomi degli indagati*

*(in neretto gli arrestati in carcere, in corsivo gli arrestati ai domiciliari)

Agnese Rossano, 1968, Assemini

Alla Rexhep, 1996, Novara

Ballocco Gianluca, 1970, Iglesias

Baltolu Lucio, 1961, Alà Dei Sardi

Bilancetta Nicola, 1976, Cabras

Brazzu Christian, 1996, Piscinas

Busonera Francesco Antonio, 1973, Iglesias

Cabras Nicola, 1974, Iglesias

Caddeo Armando, 1976, Calasetta

Calliku Elton, 1984, Carmignano di Brenta

Carracoi Davide, 1974, Bari Sardo

Carrusci Cristina, 1992, Cagliari

Caschili Palmiro, 1966, Sant’Anna Arresi

Casiddu Maria Assunta, 1989, Ittiri

Casu Luigi, 1967, Cagliari

Concu Andrea, 1968, Iglesias

Contini Debora, 1991, Tortolì

Cualbu Federico, 1976, Girasole

Cuccu Efisio Riccardo, 1967, Iglesias

Cui Roberto, 1960, Sant’Anna Arresi

Deidda Simone, 1979, Quartu Sant’Elena

El Kahloun Maldonado Reduan, 1988, Ceuta

Ferru Bernardino, 1965, Sestu

Floris Manlio, 1971, Sanluri

Fonnesu Massimo, 1966, Decimomannu

Fresu Paolo, 1991, Olbia

Garau Tommy, 1983, Sardara

Hushi Klinton, 1994, Cascina

Innocenti Raffaele, 1961, Fonni

Kasa Romario, 1994, Cascina

Lai Emanuele, 1989, Piscinas

Lecis Basilio, 1964, Sestu

Locci Gian Paolo, 1968, Bari Sardo

Loddo Paolo, 1970, Iglesias

Loi Silvio, 1993, Girasole

Loni Davide, 1965, Iglesias

Macis Andrea, 1987, Sardara

Manca Daniele, 1985, Ittiri

Mariani Alessandro, 1971, Altopascio

Marongiu Nicola Antonio, 2004, Arzana

Marongiu Vincenzo Beniamino (deceduto), 1972, Arzana

Mrishaj Arjan, 1976, Pioltello

Muca Soni, 1998, Pisa

Mura Massimiliano, 1977, Iglesias

Murgia Carmelo, 1967, Sant’Anna Arresi

Murreddu Sebastiano, 1951, Orune

Murroni Giuseppino, 1985, Olbia

Murtati Leonard, 1986, senza fissa dimora

Muscheri Luca, 1974, Iglesias

Orrù Antonio, 1990, Lunamatrona

Pala Sebastiano, 1964, Nuoro

Pibia Alessandro, 1987, Decimoputzu

Pillittu Andrea, 1977, Serramanna

Pinna Antonello, 1973, Terralba

Pinna Pietro, 1984, Oschiri

Piras Valeria, 1990, Carbonia

Podda Nicola, 1994, Decimoputzu

Porcu Giorgio, 1969, Sant’Antioco

Ruggeri Cristina, 1971, Monserrato

Sanna Daniele, 1983, Decimoputzu

Scalas Diego, 1977, Assemini

Scano Antonio, 1973, Iglesias

Scano Marco, 1983, Oliena

Scano Matteo, 1997, Sestu

Sechi Giulio, 1944, Tortolì

Sibiriu Roberto, 1984, Villaperuccio

Sitzia Giueppe, 1976, Oliena

Spano Efisio, 1968, Monserrato

Stafa Endrit, 1991, Santa Croce sull’Arno

Stafa Ervin, 1981, Santa Croce sull’Arno

Sulas Roberto, 1958, Porto Azzurro

Tuvoni Francesco, 1968, Budoni

Uccheddu Niazio, 1966, Teulada

Usai Graziano, 1976, Arzana

Vracar Predrag, 1977, Monserrato

Xhuti Dhimitri, 1981, attualmente detenuto a Uta

