Gestivano un gigantesco traffico di droga internazionale, soprattutto cocaina ed eroina, e avevano a disposizione anche armi.

Due grandi gruppi criminali sono stati scoperti dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari in Sardegna e in altre Regioni: da stamattina ben prima dell’alba più di 400 miliari stanno eseguendo 71 provvedimenti restrittivi, la maggior parte in carcere.

L’inchiesta ribattezzata “Termine” è scattata nel 2022 ed è andata avanti fino al 2024 grazie al lavoro dei carabinieri del nucleo operativo di Carbonia sotto lo stretto coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari.

Durante le indagini sono stati effettuati anche arresti in flagranza con il sequestro di grossi quantitativi di droga e il ritrovamento di armi e denaro. Le zone interessate oltre a quella di Cagliari e del Sulcis Iglesiente sono Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. Oltre ai carabinieri dei reparti territorialmente competenti, sono entrati in azione i Cacciatori di Sardegna, i Nuclei cinofili e si è sollevato in volo l’elicottero dell’11° Nucleo di Cagliari.

Alle 11 in una conferenza stampa nella Procura di Cagliari verranno resi noti maggiori dettagli sull’operazione ancora in corso anche con numerose perquisizioni.

