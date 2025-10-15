Seui, record di longevità, per il "fiore d'acciaio" Maria Deplano, 104 anni.

Nata il 15 ottobre del 1921, praticamente un'altra era, data la portata dei cambiamenti che la società ha attraversato, di cui questa nonnina speciale è stata testimone. Maria è la più longeva delle cinque sorelle a dispetto della sua fragilità, solo apparente, per qualche intoppo di salute fin da ragazza.

Madre, severa, quasi mai indulgente, con le sue tre figlie, messe al mondo, con parto cesareo quando la chirurgia per le nascite era un intervento eccezionale. Moglie di Giovanni Cannas, amministrativo delle Ferrovie, per il mestiere del marito, nell'arco degli ultimi 104 anni ha vissuto qualche anno a Mandas e una decade ad Ales. Il resto, tutta la vita a Seui. Un secolo e passa di presenza di spirito e ironia, a chi le ha augurato altri cento anni, ha risposto: «Anche altri duecento».

