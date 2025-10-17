Nuova Orientale Sarda, la rotatoria di Tortolì (teatro di diversi incidenti) ora è illuminataL’annuncio dell’Anas, l’impianto è dotato di 20 pali di illuminazione alti 10 metri con tecnologia Led ad alta efficienza
Conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione della rotatoria di Tortolì, sulla strada statale 125 Var “Nuova Orientale Sarda”.
Lo annuncia l’Anas: il nuovo impianto è dotato di 20 pali di illuminazione alti 10 metri con tecnologia Led ad alta efficienza. Sono stati inoltre installati 60 delineatori luminosi a Led lungo l’anello interno della rotatoria, per migliorare la visibilità notturna.
L’intervento del valore complessivo di circa 191 mila euro, scrive l’Anas in una nota, «è stato realizzato nell’ambito dei lavori di completamento del tratto Tertenia - Tortolì della statale “Nuova Orientale Sarda” con l’obiettivo di incrementare gli standard di sicurezza per la viabilità, specialmente in orario notturno».
Un intervento che in effetti si attendeva da anni, visto che quel punto è stato spesso teatro di incidenti.
(Unioneonline)