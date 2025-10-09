Si è concluso alle 22 di ieri un intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico a Urzulei per il recupero di un’escursionista infortunata a Gorropu. La 24enne di nazionalità ucraina stava percorrendo il canyon con il compagno quando, a causa di un infortunio alla caviglia, non è più riuscita a proseguire autonomamente. Dopo l’attivazione da parte della centrale operativa del 118 di Sassari, sul posto sono arrivati 10 tecnici delle stazioni Ogliastra, Nuoro e Cagliari, con 4 uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Contestualmente, la centrale ha attivato anche l’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus di base a Olbia, ma in virtù dell’ora tarda non è stato possibile concludere la missione. Tuttavia il mezzo aereo ha sbarcato il tecnico in servizio sull’elicottero che ha coadiuvato le squadre durante l'intervento. Una volta raggiunta, la donna è stata stabilizzata e posizionata sulla barella per essere poi trasportata con la tecnica della portantina fino al parcheggio dove la attendeva un mezzo fuoristrada, che l’ha condotta al campo base di Gorropu. Qui è stata trasferita sull’ambulanza della Pavs di Urzulei per il trasporto in ospedale.

© Riproduzione riservata