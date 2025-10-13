Tortolì, moto contro il guardrail: centauro feritoVigili del fuoco e personale del 118 in azione sulla Statale 198
Pauroso incidente stradale sulla Statale 198, al km 107, in territorio
di Tortolì.
Poco dopo le 19, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalle piogge, un motociclista di San Marino ha perso il controllo della due ruote, andando ad impattare contro il guardrail per poi carambolare sul lato opposto della strada.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Tortolì e del 118 di Lanusei, che hanno soccorso il centauro, che è stato poi trasferito d’urgenza in ospedale.
