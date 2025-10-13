Pauroso incidente stradale sulla Statale 198, al km 107, in territorio

di Tortolì.

Poco dopo le 19, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalle piogge, un motociclista di San Marino ha perso il controllo della due ruote, andando ad impattare contro il guardrail per poi  carambolare sul lato opposto della strada.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Tortolì e del 118 di Lanusei, che hanno soccorso il centauro, che è stato poi trasferito d’urgenza in ospedale.

