Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale ex 125, al chilometro 112+600, dove due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

L’allarme è scattato intorno alle 13, con l’immediato intervento della squadra 8A dei vigili del fuoco di Lanusei. I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre dalle lamiere la conducente di una Fiat Punto, rimasta incastrata nell’abitacolo dopo l’impatto.

A bordo della stessa vettura viaggiava anche una bambina di 9 mesi, che fortunatamente non ha riportato ferite ed è stata subito affidata ai nonni. La conducente, una giovane donna originaria di Jerzu, è stata invece trasportata in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sull’altra auto, una Ford Fiesta, si trovavano due persone, anch’esse di Jerzu, entrambe trasportate in codice rosso all’ospedale di Lanusei.

Sul posto sono intervenuti tre ambulanze, l’elisoccorso e i carabinieri di Jerzu, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

