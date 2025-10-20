Marcello Ladu è il nuovo presidente del Consorzio industriale, eletto questa mattina dal Consiglio di amministrazione composto da lui stesso in rappresentanza del Comune, da Alessio Seoni presidente della Provincia e Rocco Meloni, delegato delle imprese.

L’era Ammendola si conclude con l’insediamento del suo principale oppositore.

Ladu già da ieri era pienamente operativo, con due obiettivi prioritari di breve periodo: «Voglio pacificare i rapporti istituzionali con Regione e Comune e rassicurare dipendenti e insediati», spiega.

