Si è concluso alle 23.15 di ieri l’intervento per il recupero di tre escursionisti in difficoltà lungo la via ferrata di Plumare, nel territorio di Baunei.

A causa di un imprevisto mentre effettuavano delle calate in corda, i tre sono rimasti bloccati e, impossibilitati a proseguire, hanno chiesto aiuto tramite l’applicazione Georesq, il servizio di geolocalizzazione e inoltro delle richieste di soccorso, attivo 24 ore su 24 con un operatore che risponde alle chiamate, allertando direttamente il Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.

L’allarme, inoltrato intorno alle 18 di ieri, è stato gestito dalla centrale di Sassari che ha provveduto a trasmettere alle squadre di soccorso le coordinate del punto in cui si trovavano gli escursionisti. Sul posto si sono recati tre tecnici della stazione Ogliastra, coadiuvati da due uomini del Soccorso alpino della Guardia di fnanza.

Contestualmente è stato richiesto il supporto dell’Aeronautica militare, che è intervenuta con l’elicottero dell’80° Centro Sar del 15° Stormo di Decimomannu. Il mezzo, decollato con a bordo tre tecnici di elisoccorso del Soccorso alpino, ha provato l’avvicinamento alla parete ma a causa del forte vento di maestrale che imperversa sulla zona il tentativo non è andato a buon fine.

Nel frattempo, le squadre a terra hanno raggiunto gli escursionisti e, dopo aver verificato le loro condizioni di salute, li hanno calati dalla cengia sulla quale si trovavano fino al sentiero, per poi riaccompagnarli alle loro auto.

