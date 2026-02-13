Naufragio a Santa Maria Navarrese, rinviate alla prossima settimana le ricerche delle due vittimeLa Guardia costiera continuerà comunque a pattugliare il tratto di mare alla ricerca di elementi utili per il ritrovamento dei corpi
Sono state rinviate alla prossima settimana, a causa del maltempo che imperversa con violente raffiche di vento nella zona, le ricerche con i sommozzatori dei corpi di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due pescatori morti mercoledì nell'affondamento del peschereccio "Luigino", al largo di Santa Maria Navarrese.
L'azione dei sommozzatori della Guardia costiera di Cagliari era stata ipotizzata per domani, ma per tutto il fine settimana sono previste condizioni meteo avverse, quindi le operazioni sono state rinviate.
Domani e domenica la Guardia costiera continuerà comunque a pattugliare il tratto di mare con le motovedette, alla ricerca di elementi utili per il ritrovamento dei due cadaveri.
Oggi è stato individuato il localizzatore della barca: si trovava a 13 miglia dal punto in cui è avvenuto l’affondamento.
(Unioneonline/v.l.)