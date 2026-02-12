La Valle del Pardu è al buio. Da mezzogiorno i centri di Jerzu, Gairo, Osini, Ulassai e Ussassai sono senza energia elettrica a causa dei danni causati dal maestrale. Oltre 7mila utenze sono isolate e senza segnale telefonico. Quest’ultimo disservizio è legato proprio dal blackout che ha spento i ripetitori locali.

Disagio più esteso a Gustierì, zona periferica di Gairo, dove le utenze sono isolate da ieri pomeriggio. E-Distribuzione sta lavorando con le proprie squadre, seppur in una situazione di totale emergenza sull’intero territorio ogliastrino con un numero elevatissimo di richieste di intervento, per tentare di ripristinare il servizio.

La priorità assoluta, al momento, viene data alla clinica Tommasini di Jerzu per la quale sono in arrivo, con personale di E-Distribuzione, due maxi generatori in modo da garantire continuità energetica. Il sindaco, Carlo Lai, si è spostato verso Tertenia per riuscire a rimanere in costante contatto con Protezione civile, Prefettura ed Enel.

