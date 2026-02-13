Il maestrale ha sfigurato lo Sturrusè. L’impianto sportivo di Arzana ha subito ingenti danni durante la tempesta di vento che si è abbattuta sul territorio. Il bilancio è in fase di elaborazione, ma da un primo sopralluogo è emerso un quadro piuttosto critico: distrutte le panchine, le reti delle porte sono volate via, alberi abbattuti, il cancello all’ingresso dell’area spogliatoi e recinzioni divelti. In più, sono stati rilevati danni anche alle torri faro.

L’Idolo, squadra di calcio locale, ha chiesto al Comitato regionale della Figc il rinvio della partita in programma domenica contro il Decimoputzu, gara rinviata dopo 10 minuti (sul punteggio di 0-0) il 25 gennaio scorso sempre a causa del vento e valida per la 17esima giornata del girone A di Prima categoria.

Per le prossime ore è attesa la decisione.

© Riproduzione riservata