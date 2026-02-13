Lanusei, le raffiche di maestrale non risparmiano il bosco Seleni: decine di lecci secolari sradicatiNel cuore del bosco uno scenario desolante: alberi maestosi a terra, radici sollevate dal terreno e tronchi spezzati di netto
Le chiome secolari dei lecci abbattute come fuscelli. Nel bosco Seleni, a Lanusei, la furia del maestrale ha lasciato dietro di sé uno scenario di desolazione: alberi maestosi sradicati, radici sollevate dal terreno, tronchi spezzati di netto.
Una situazione che, se in quel momento ci fossero stati escursionisti o operai al lavoro, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.
La conta dei danni della tempesta che ha investito l’Isola continua anche nell’entroterra ogliastrino, lontano dai centri abitati. Nel cuore del bosco i segni del vento sono evidenti: una decina di alberi a terra, pesanti rami crollati al suolo, intere chiome trascinate via dalla violenza delle raffiche.
(Unioneonline/v.f.)