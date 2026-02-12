Le ricerche dei due dispersi dopo il naufragio davanti alle coste d’Ogliastra sono state sospese.

Le condizioni meteo-marine non consentono di proseguire le operazioni della Guardia costiera.

Sotto costa, i forti venti di caduta creano delle trombe d’aria e il mare agitato non permette di individuare eventuali elementi utili alla ricerca di Antonio Morlè (53 anni) ed Enrico Piras (63), entrambi di Tortolì, che ieri erano sul peschereccio Luigino che è affondato al largo di Santa Maria Navarrese.

Il personale della Guardia costiera è in attesa di una finestra di bel tempo per poter riprendere le operazioni.

