Le forti raffiche di maestrale hanno provocato la caduta di un cipresso all’interno del cimitero di Ilbono. Il tronco è piombato su una batteria di loculi. Per ragioni di sicurezza, il sindaco, Giampietro Murru, ha disposto la chiusura del camposanto per i giorni del 12 e 13 febbraio.

In paese si registrano disagi anche per la mancanza di elettricità nel rione di S’Arremasone, a valle dell’abitato. Diverse utenze domestiche, più una macelleria, sono isolate da oltre dodici ore. I tecnici di E-Distribuzione sono sul posto e stanno intervenendo «per riparare il guasto nel minor tempo possibile attese le difficoltà di operare con tali raffiche di maestrale».

© Riproduzione riservata