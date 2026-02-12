Ilbono, cipresso crolla sui loculi: chiuso il cimiteroAltri disagi anche per la mancanza di elettricità nel rione di S’Arremasone
Le forti raffiche di maestrale hanno provocato la caduta di un cipresso all’interno del cimitero di Ilbono. Il tronco è piombato su una batteria di loculi. Per ragioni di sicurezza, il sindaco, Giampietro Murru, ha disposto la chiusura del camposanto per i giorni del 12 e 13 febbraio.
In paese si registrano disagi anche per la mancanza di elettricità nel rione di S’Arremasone, a valle dell’abitato. Diverse utenze domestiche, più una macelleria, sono isolate da oltre dodici ore. I tecnici di E-Distribuzione sono sul posto e stanno intervenendo «per riparare il guasto nel minor tempo possibile attese le difficoltà di operare con tali raffiche di maestrale».