Naufragio a Santa Maria Navarrese, il maltempo ferma i sommozzatori: Guardia Costiera in pattugliamento lungo la costaLe immersioni erano previste per oggi. Si continua a cercare nella zona in cui è stato ritrovato il localizzatore
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono state sospese ieri per il maltempo le operazioni dei sommozzatori impegnati nel recupero dei corpi di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due pescatori morti mercoledì nel naufragio del peschereccio Luigino al largo di Santa Maria Navarrese.
Le immersioni, inizialmente previste per oggi, sono state rinviate a causa delle condizioni meteo avverse. Nel frattempo la Guardia Costiera continua con il pattugliamento del tratto di mare in cui si è consumata la tragedia. Le motovedette stanno perlustrando in particolare la zona in cui, nelle scorse ore, è stato ritrovato l’Epirb, il dispositivo di emergenza che segnala la posizione dell’imbarcazione, individuato verso costa.
Si continua comunque a pattugliare senza sosta il tratto di mare.
(Unioneonline/v.f.)