Sono state sospese ieri per il maltempo le operazioni dei sommozzatori impegnati nel recupero dei corpi di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due pescatori morti mercoledì nel naufragio del peschereccio Luigino al largo di Santa Maria Navarrese.

Le immersioni, inizialmente previste per oggi, sono state rinviate a causa delle condizioni meteo avverse. Nel frattempo la Guardia Costiera continua con il pattugliamento del tratto di mare in cui si è consumata la tragedia. Le motovedette stanno perlustrando in particolare la zona in cui, nelle scorse ore, è stato ritrovato l’Epirb, il dispositivo di emergenza che segnala la posizione dell’imbarcazione, individuato verso costa.

Si continua comunque a pattugliare senza sosta il tratto di mare.

