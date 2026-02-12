Le ricerche dei due dispersi del peschereccio “Luigino” riprenderanno domani mattina. Sempre che le condizioni meteo lo permettano.

Eventualmente, se anche domani la situazione dovesse confermarsi proibitiva, verrà valutato l’intervento del 4° Nucleo sub Guardia costiera di Cagliari per la giornata di sabato (quando è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche che permetteranno di operare in sicurezza) per la ricerca del peschereccio tramite Rov.

Si tratta di un sottomarino filoguidato da una postazione in superficie, utilizzato per esplorazioni e ispezioni dove l’uomo non può arrivare, come in questa circostanza. Dotati di telecamere, luci e talvolta bracci meccanici, sono collegati tramite un “cavo ombelicale” che trasmette dati e potenza.

