Naufragio di Santa Maria Navarrese, riprese le ricerche delle vittime: in volo anche l’elicotteroMotovedetta e mezzo aereo in azione nell’area dell’affondamento del peschereccio Luigino
La motovedetta CP 811 della Guardia costiera di Arbatax ha mollato gli ormeggi intorno alle 10 di oggi per riprendere le attività di ricerca dei due dispersi nel naufragio a Santa Maria Navarrese, Antonio Morlè ed Enrico Piras.
Il personale del Circomare, diretto dal tenente di vascello Mattia Caniglia, ha raggiunto il punto in cui è affondato il peschereccio “Luigino” per poi spostarsi nella nuova area di ricerca definita dal 13 Mrsc di Cagliari.
Poco dopo le 11 è decollato anche l’elicottero Nemo: con il miglioramento delle condizioni meteo è possibile anche il sorvolo, che permette di ampliare la zona di intervento.
