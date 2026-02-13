La motovedetta CP 811 della Guardia costiera di Arbatax ha mollato gli ormeggi intorno alle 10 di oggi per riprendere le attività di ricerca dei due dispersi nel naufragio a Santa Maria Navarrese, Antonio Morlè ed Enrico Piras.

Il personale del Circomare, diretto dal tenente di vascello Mattia Caniglia, ha raggiunto il punto in cui è affondato il peschereccio “Luigino” per poi spostarsi nella nuova area di ricerca definita dal 13 Mrsc di Cagliari.

Poco dopo le 11 è decollato anche l’elicottero Nemo: con il miglioramento delle condizioni meteo è possibile anche il sorvolo, che permette di ampliare la zona di intervento. 

