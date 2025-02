È polemica dopo la visita di sabato, a Teti, della presidente della Regione Alessandra Todde, premiata dall’amministrazione locale col “Demone d’Argento”, nel Carnevale del Bim Taloro.

A far discutere le dichiarazioni della governatrice, durante la visita alle mostre artistiche locali. «Teti è un luogo molto primitivo anche in termini di servizi. Anche adesso è un luogo molto remoto e come tutti i luoghi remoti è importante andarci per farli sentire parte di un progetto condiviso», ha detto Todde, parlando anche delle sue origini tianesi alla giornalista Bianca Berlinguer.

Immediata la reazione sui social. Quella dell’ex consigliera regionale Fdi Annalisa Manca: «Sto organizzando pullman per quel posto molto primitivo chiamato Teti». E quella dell’antropologa Veronica Matta: «Si tratta di una mancanza di rispetto verso una comunità che come tutte ha il diritto di essere giudicata per le sue specificità e non attraverso e lenti riduttive e stereotipate».

Smorza i toni il sindaco del paese Costantino Tidu: «Si tratta certamente di un lessico sbagliato e non voluto. Conoscendo la presidente, voleva certamente riflettere sulla nostra identità storica e sul progetto di riscatto condiviso».

Dall'ufficio stampa della Regione, la precisazione: «Si tratta di polemiche sterili. La presidente non voleva sminuire la comunità, anzi esaltare un paese che, pur nelle difficoltà sta puntando alla propria riscossa. Per la Presidente, da sempre legata alle sue origini barbaricine è stato un onore ricevere questo premio».

