Oggi, nelle sale del Blocco Operatorio dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, ha avuto luogo la tanto attesa ripresa delle sedute operatorie di senologia, un passo fondamentale per il progetto di rinascita della Chirurgia Senologica nella regione. L’intervento è stato realizzato dall’equipe della Chirurgia Senologica, diretta dalla dottoressa Rita Nonnis, che ha lavorato a stretto contatto con chirurghi plastici e ricostruttivi e anestesisti, in un’operazione che segna l’inizio di un percorso di cura e supporto per le donne del Nuorese.

Questa ripresa rappresenta un momento cruciale nella realizzazione del progetto, fortemente sostenuto dall’Assessorato regionale alla Sanità, volto a riattivare la struttura semplice dipartimentale di Chirurgia Senologica. La dottoressa Rita Nonnis, figura di spicco con oltre 40 anni di esperienza a Sassari, è stata chiamata a dirigere questa nuova fase di sviluppo per il territorio. «Avviare questa nuova esperienza lavorativa mi dà molta carica», commenta la dottoressa Nonnis, che aggiunge: «Con il nuovo gruppo di lavoro, stiamo già preparando con entusiasmo un progetto che possa offrire un servizio tempestivo e di qualità alle tante donne di questo territorio, che in passato erano costrette a rivolgersi ad altre strutture della regione o della Penisola per essere operate al seno».

La seduta operatoria di oggi è solo il primo passo di un percorso che si prevede lungo e impegnativo, ma fondamentale per la sanità del Nuorese. Come sottolineato dal direttore generale dell’ASL 3 di Nuoro, Paolo Cannas, «questo è un giorno importante per la sanità pubblica del Nuorese, perché si riapre un percorso che ci vedrà, spero in tempi brevi, riaprire una Breast Unit capace di offrire alle donne del territorio (e non solo) un modello di assistenza focalizzato nella diagnosi, cura e riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma mammario». Il progetto non si limita, quindi, alla sola chirurgia, ma mira a creare un centro di eccellenza che accompagni le donne in tutte le fasi del trattamento, offrendo loro un’assistenza integrata che comprenda anche lo screening, la diagnostica clinico-strumentale e il supporto psicologico, per affrontare con maggiore serenità e competenza le difficoltà legate alla malattia. Questa iniziativa rappresenta una vera e propria svolta per la sanità del Nuorese, una promessa di una cura di qualità e tempestiva per le donne del territorio, che ora potranno accedere a trattamenti specializzati senza dover viaggiare lontano. La ripresa della Chirurgia Senologica a Nuoro è un segno concreto di attenzione verso la salute delle donne, un progetto che, con il tempo, potrebbe diventare un punto di riferimento per tutta la Sardegna.

