Drammatico incidente lunedì sera in via delle Frasche a Nuoro, dove una Fiat Panda con a bordo una donna e sua figlia di 17 anni è finita violentemente contro un traliccio, probabilmente a causa di un guasto meccanico. Entrambe sono state poi soccorse e trasportate in ospedale in codice rosso.

L’impatto è stato così violento che la conducente è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Sono stati i vigili del fuoco a estrarla dalle lamiere dopo un’operazione complessa.

Mamma e figlia sono state quindi affidate alle cure del personale sanitario e trasportate d’urgenza in pronto soccorso.

Le forze dell’ordine, arrivate successivamente, stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire se si sia trattato di un guasto tecnico o di un malore alla guida.

Il tratto di strada è chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

