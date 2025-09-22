È stata dichiarata in serata la morte cerebrale di Alessandra Cottu, la bambina di Ollolai, rimasta gravemente ferita nel tragico incidente stradale dell’11 settembre alle porte di Nuoro. La conferma è arrivata nel pomeriggio di oggi, al termine delle procedure previste all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove la giovane era ricoverata da alcuni giorni in terapia intensiva.

Il sindaco di Ollolai, Francesco Columbu, visibilmente commosso trattiene a stento le lacrime: «È un giorno tristissimo, non solo per la nostra comunità ma per tutta la Sardegna. Fino all’ultimo abbiamo sperato in un miracolo. So che sono già state avviate le procedure di espianto: Alessandra, con il consenso della famiglia, farà un dono enorme di vita ad altri bambini. Per rispetto del dolore che ci unisce proclamerò il lutto cittadino e saranno annullati i festeggiamenti di San Michele».

Alessandra era rimasta coinvolta nello scontro tra tre auto lungo la strada provinciale che collega Nuoro alla statale 131 dcn con la 389, un impatto violentissimo che aveva causato dieci feriti. Fin da subito le sue condizioni erano apparse critiche. Dopo un delicato intervento neurochirurgico all’ospedale San Francesco di Nuoro, era stata trasferita a Roma. Domenica pomeriggio il quadro clinico è precipitato improvvisamente, fino alla dichiarazione della morte cerebrale, oggi.

