Aveva realizzato un piccolo laboratorio artigianale della droga.

Un giovane di 28 anni è stato arrestato a Desulo a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata la mattina del 18 dicembre in pieno centro abitato.

I carabinieri della locale Compagnia, hanno sequestrato 4 chili di mariijuana, già suddivisi in diversi involucri, 8 grammi di hashish e 6 di cocaina, oltre a due bilance e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Nella casa tavoli e ripiani pieni di bustine vuote, ritagli di cellophane, tracce di droga in tutte le stanze. Nessun dubbio per i carabinieri, non era abitata ma era adibita stabilmente all’attività di preparazione e confezionamento della droga per la commercializzazione.

Il 28enne, un disoccupato già noto alle forze dell’ordine, è stato subito posto ai domiciliari. Poi, nell’udienza di convalida gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora e quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

(Unioneonline)

