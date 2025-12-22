L'intero centro abitato è interessato dall'intervento di riqualificazione delle strade, con l'eliminazione delle buche. Si tratta di interventi inseriti nel progetto denominato “Riqualificazione urbana e rifacimento strade interne", per il quale il Comune ha investito oltre 600 mila euro.

Alcune vie, diventate ormai impercorribili, sono state riqualificate con un nuovo manto di asfalto, altre, invece, sono state sistemate con l'eliminazione delle buche che erano diventate autentiche voragini. L'intervento riguarda quattro zone della cittadina, quindi zona centro (il tratto superiore di via Carlo Alberto, via Carlo Felice, via Mameli, via XX Settembre, via Sassari, via Tigellio, via Corsica, via Regina Margherita e via Satta), zona nord, (Corso Umberto, ingresso nord, rotatoria e sottopasso ferroviario), zona viale Aldo Moro ( Chiesa Santa Maria del Soccorso, incrocio Via Melis), quindi la zona di viale Gramsci.

Stamattina è stata asfaltata la pizza antistante la chiesa di San Francesco e le vie adiacenti. Importante l'intervento di riparazione delle buche nel viale cimitero, soprattutto in viale Piemonte e via Lussu. E' stato programmato un intervento più vasto, a partire dal prossimo anno, con l'investimento di oltre due milioni di euro.

