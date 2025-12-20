Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Oliena, dove una donna è rimasta ferita dopo una caduta mentre era alla ricerca di funghi.

L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A del Comando provinciale di Nuoro, in assetto SAF (Speleo Alpino Fluviale), nella zona di “Perda Longa”.

I soccorritori hanno raggiunto la donna, caduta rovinosamente in un’area impervia, e hanno collaborato con l’equipaggio dell’eliambulanza per le operazioni di assistenza.

Dopo essere stata stabilizzata, la ferita è stata trasferita in ospedale a bordo dell’elicottero. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche due operatori del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza), impegnati nel supporto alle attività di recupero.

