Le auto della Polizia Locale di Macomer, da ieri sono dotate di defibrillatore. Si tratta di un apparecchio semiautomatico così da fornire un servizio sempre più a tutela della sicurezza delle persone. Prevenzione è la parola d'ordine e così la Polizia Locale ha dotato i propri veicoli del dispositivo medico. "Vogliamo declinare il termine sicurezza secondo tutte le

accezioni- dice il comandante, Alessandro Corrias- Tutti i componenti del personale si sono adeguatamente formati con un apposito corso abilitativo all’uso dello strumento in maniera da garantire interventi, in caso di emergenza, con le necessarie operazioni di rianimazione cardiopolmonare". Un investimento importante, in termini di formazione, che fa crescere la cultura della sicurezza e della prevenzione nella cittadina dove, negli ultimi anni, il tema è diventato

centrale grazie all’attività di numerose associazioni di volontariato che hanno promosso incontri informativi, convegni e veri e propri corsi di formazione per formare i propri associati. Sono sempre più numerosi i volontari capaci di

intervenire in casi di emergenza. A loro si aggiungono adesso anche gli agenti della Polizia locale che, sulle fiancate dei loro veicoli espongono l'adesivo verde Dae, a rimarcare la presenza a bordo del prezioso dispositivo medico, disposizione dell'intera comunità e non solo.

