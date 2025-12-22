Tonara, conclusi i lavori al ponte Sa Codina: intervento da oltre un milioneA comunicarlo è Anas
Si sono conclusi gli interventi di risanamento del ponte “Sa Codina”, lungo la strada statale 128 “Centrale Sarda”, nel territorio comunale di Tonara, in provincia di Nuoro.
A comunicarlo è Anas, che ha portato a termine le ultime lavorazioni strutturali dopo la riapertura al traffico avvenuta lo scorso primo agosto.
Il ponte era tornato transitabile già durante l’estate, una volta completati gli interventi principali necessari a garantire la sicurezza della circolazione.
Nei mesi successivi sono proseguiti i lavori di rifinitura e consolidamento, ora definitivamente conclusi.
Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato il risanamento della parte muraria della volta e delle spalle del ponte. Le operazioni sono state eseguite con l’impiego di specifiche malte di calce, utilizzate per riempire i vuoti interni della struttura e migliorarne l’impermeabilizzazione, aumentando così la durabilità dell’opera nel tempo.
Il cantiere, dal valore complessivo di oltre un milione di euro, ha incluso anche l’installazione di nuove barriere di sicurezza, il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza lungo uno dei collegamenti viari più importanti dell’area.
(Unioneonline/Fr.Me.)