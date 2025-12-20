Pauroso incidente lungo la Provinciale 72 tra Irgoli e Capo Comino. 

Una Ford Focus, per circostanze da accertare, è uscita di strada, ribaltandosi e la conducente è rimasta ferita.

Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dall’abitacolo, affidandola al personale del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale. 

In azione anche i carabinieri per effettuare i rilievi utili a chiarire cause e dinamica dell’accaduto.

