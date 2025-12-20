l’incidente
20 dicembre 2025 alle 15:40
Auto esce di strada sulla Sp 72 e si ribalta: una donna trasportata in ospedaleÈ successo tra Irgoli e Capo Comino. Per i soccorsi in azione vigili del fuoco, 118 e carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Pauroso incidente lungo la Provinciale 72 tra Irgoli e Capo Comino.
Una Ford Focus, per circostanze da accertare, è uscita di strada, ribaltandosi e la conducente è rimasta ferita.
Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dall’abitacolo, affidandola al personale del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale.
In azione anche i carabinieri per effettuare i rilievi utili a chiarire cause e dinamica dell’accaduto.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata