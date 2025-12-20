Nella serata di ieri si è presentato negli uffici della Questura di Nuoro, l’imprenditore di Orune, Antonio Pasquale Sanna. L’uomo, 40 anni, era accompagnato dal difensore, la penalista Margherita Baragliu.

Sanna, 39 anni, è uno dei destinatari della misura del carcere nell’ambito dell’operazione Polo Ovest (traffico di marijuana e cocaina, QUI TUTTI I DETTAGLI) e il 14 dicembre scorso non era stato arrestato. Si è costituito ieri sera ed è stato preso in carico dal personale della Squadra Mobile che ha proceduto all’arresto.

Secondo la pm della Dda di Cagliari, Rossana Allieri, Sanna avrebbe avuto contatti con Luciano Corraine, di Galtellì, uno dei personaggi principali della Polo Ovest, in particolare per “forniture” di marijuana. La penalista Margherita Baragliu non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

